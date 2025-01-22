Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд начал рассматривать уголовное дело депутата думы Екатеринбурга Чачина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении депутата городской думы от Единой России (ЕР) Виталия Чачина, сообщил на пресс-конференции руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области Дмитрий Шалабодов. Как следует из картотеки суда, Виталию Чачину предъявлено обвинение по п. а ч.2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Предварительное слушание по делу назначено на 22 января.

Источник: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

По данным Ura.ru, Виталий Чачин подозревается в картельном сговоре при заключении в 2021 году контракта о строительстве моста в селе Богдановское (Челябинская область) за 66,5 млн руб. «Тендер достался ООО “Сити Билдинг”, где Виталий Чачин является директором. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании “Техностройкомплект” Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта», — пишет информагентство.

Виталий Чачин руководит группой компаний «СБгрупп» с 2014 года. «Приоритетными направлением деятельности компании являются реставрация объектов культурного наследия и реализация социально значимых программ, национальных проектов», — говорится на сайте думы. По данным kartoteka.ru, ООО «Сити Билдинг» занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2023 году выручка компании составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 56,5 млн руб.

Ранее, в 2007—2008 годах, Виталий Чачин работал помощником председателя коллегии адвокатов «Капитал». В 2009 году перешел на предприятие «Ремонтно-реставрационные работы», где занимал должности начальника юридического отдела, генерального директора.

С 2020 года избирался депутатом гордумы Екатеринбурга VII и VIII созывов. По данным избиркома, на выборах в 2023 году кандидат от ЕР получил 4,3 тыс. голосов избирателей (43,65%), опередив претендента от партии «Яблоко» Ольгу Лопареву (ее поддержали 1,7 тыс. человек; 17,82%).