Суд начал рассматривать уголовное дело депутата думы Екатеринбурга Чачина

По данным Ura.ru, Виталий Чачин подозревается в картельном сговоре при заключении в 2021 году контракта о строительстве моста в селе Богдановское (Челябинская область) за 66,5 млн руб. «Тендер достался ООО “Сити Билдинг”, где Виталий Чачин является директором. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании “Техностройкомплект” Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта», — пишет информагентство.