Из-за погоды ГАИ ограничило движение на федеральных трассах Новосибирска

В Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничено движение на всех автодорогах федерального значения. Под ограничения попали пассажирские автобусы, маршрутные такси, легковые такси, а также негабаритный и тяжеловесный грузовой транспорт. Запрет на движение продлится до 18:00, сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.
Решение принято в связи с ухудшением погодных условий: в регионе наблюдаются сильный снег, метели, резкое снижение видимости на дорогах и обледенение дорожного покрытия. Ситуацию осложняют шквалистый ветер и снежные заносы, которые создают риск аварий и затрудняют передвижение транспорта.
Сотрудники дорожных служб работают в усиленном режиме, очищая трассы и обрабатывая их противогололедными реагентами. Водителей, вынужденных находиться в пути, просят соблюдать максимальную осторожность, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от поездок.
Местные власти рекомендуют жителям региона планировать свои маршруты с учетом ограничений и следить за обновлениями на официальных ресурсах. На данный момент специалисты мониторят погодные условия и состояние дорог, чтобы своевременно возобновить движение, как только позволит обстановка.