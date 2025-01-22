Из-за погоды ГАИ ограничило движение на федеральных трассах Новосибирска

Местные власти рекомендуют жителям региона планировать свои маршруты с учетом ограничений и следить за обновлениями на официальных ресурсах. На данный момент специалисты мониторят погодные условия и состояние дорог, чтобы своевременно возобновить движение, как только позволит обстановка.