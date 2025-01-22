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Из-за погоды ГАИ ограничило движение на федеральных трассах Новосибирска

Ограничение продлится до 18:00 по местному времени.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничено движение на всех автодорогах федерального значения. Под ограничения попали пассажирские автобусы, маршрутные такси, легковые такси, а также негабаритный и тяжеловесный грузовой транспорт. Запрет на движение продлится до 18:00, сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Решение принято в связи с ухудшением погодных условий: в регионе наблюдаются сильный снег, метели, резкое снижение видимости на дорогах и обледенение дорожного покрытия. Ситуацию осложняют шквалистый ветер и снежные заносы, которые создают риск аварий и затрудняют передвижение транспорта.

Сотрудники дорожных служб работают в усиленном режиме, очищая трассы и обрабатывая их противогололедными реагентами. Водителей, вынужденных находиться в пути, просят соблюдать максимальную осторожность, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от поездок.

Местные власти рекомендуют жителям региона планировать свои маршруты с учетом ограничений и следить за обновлениями на официальных ресурсах. На данный момент специалисты мониторят погодные условия и состояние дорог, чтобы своевременно возобновить движение, как только позволит обстановка.