Дату первой смены в новом детском лагере «Олимп» анонсировал мэр Хабаровска

В настоящее время, отметил мэр, на территории лагеря строятся два новых жилых корпуса, каждый из которых рассчитан на 44 человека. В корпусах будут отдельные комнаты для детей, оснащенные душем и туалетом, а также сушильные и игровые комнаты.