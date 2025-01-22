Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дату первой смены в новом детском лагере «Олимп» анонсировал мэр Хабаровска

Глава города вместе с представителями застройщика проверил ход строительных работ на территории комплекса.

Источник: Соцсети

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с представителями застройщика проверил ход работ в лагере «Олимп» и анонсировал дату первой смены. О том, когда запустят лагерь, градоначальник рассказал в своём Telegram-канале.

В настоящее время, отметил мэр, на территории лагеря строятся два новых жилых корпуса, каждый из которых рассчитан на 44 человека. В корпусах будут отдельные комнаты для детей, оснащенные душем и туалетом, а также сушильные и игровые комнаты.

Стоимость строительства двух корпусов составляет более 150 миллионов рублей. В будущем планируется возведение третьей очереди лагеря, включающей еще два корпуса, что позволит в итоге иметь шесть жилых корпусов для детей.

«Сегодня нам важно обеспечить все необходимые комфортные условия для нахождения ребят в загородных лагерях», — подчеркнул глава Хабаровска.

Первая смена в лагере, отметил Кравчук, стартует 7 июня 2025 года, и реализация путевок уже началась.