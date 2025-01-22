Дату первой смены в новом детском лагере «Олимп» анонсировал мэр Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с представителями застройщика проверил ход работ в лагере «Олимп» и анонсировал дату первой смены. О том, когда запустят лагерь, градоначальник рассказал в своём Telegram-канале.
В настоящее время, отметил мэр, на территории лагеря строятся два новых жилых корпуса, каждый из которых рассчитан на 44 человека. В корпусах будут отдельные комнаты для детей, оснащенные душем и туалетом, а также сушильные и игровые комнаты.
Стоимость строительства двух корпусов составляет более 150 миллионов рублей. В будущем планируется возведение третьей очереди лагеря, включающей еще два корпуса, что позволит в итоге иметь шесть жилых корпусов для детей.
«Сегодня нам важно обеспечить все необходимые комфортные условия для нахождения ребят в загородных лагерях», — подчеркнул глава Хабаровска.
Первая смена в лагере, отметил Кравчук, стартует 7 июня 2025 года, и реализация путевок уже началась.