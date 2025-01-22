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Из-за снежной метели в аэропорту Толмачёво задерживаются 4 рейса

Пассажирам настоятельно рекомендуется следить за изменениями в расписании на официальном сайте аэропорта и у авиакомпаний, которые осуществляют перелёты.

Источник: Om1 Новосибирск

В аэропорту Толмачёво под Новосибирском из-за сложных погодных условий начались задержки рейсов. Сильный снег и порывы ветра создают неблагоприятные условия для прилетов и вылетов самолетов, что вынуждает руководство аэропорта корректировать расписание.

На данный момент задерживаются следующие рейсы:

  • S7 5234 из Иркутска, запланированный на 17:50, ожидается в 18:16;
  • S7 5028 из Челябинска, вместо 18:55 прилет ожидается в 19:30;
  • S7 2505 из Москвы (Домодедово), прибытие изначально запланировано на 19:35, самолет ожидается в 19:02;
  • S7 5286 из Иркутска, рейс с задержкой на час, прибытие сдвинуто с 19:40 на 20:40.

Некоторые рейсы, такие как S7 5018 из Екатеринбурга и S7 5046 из Уфы, пока идут по расписанию. Однако рейс из Барнаула (S7 5326), изначально ожидавшийся в 13:30, прибыл с задержкой в 14:23.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями в расписании на официальном сайте аэропорта и у авиакомпаний. Также аэропорт напоминает о необходимости прибывать на регистрацию заранее и соблюдать меры безопасности в условиях неблагоприятной погоды.