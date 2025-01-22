Из-за снежной метели в аэропорту Толмачёво задерживаются 4 рейса

Некоторые рейсы, такие как S7 5018 из Екатеринбурга и S7 5046 из Уфы, пока идут по расписанию. Однако рейс из Барнаула (S7 5326), изначально ожидавшийся в 13:30, прибыл с задержкой в 14:23.