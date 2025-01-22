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Работу сирен в Омске проверят в марте и октябре

Сирены прозвучат в первый раз уже 5 марта.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Омске дважды проверят готовность систем оповещения населения. Сирены включат 5 марта и 1 октября. Это следует из утвержденного плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, опубликованного на сайте мэрии.

Согласно документу, 5 марта и 1 октября в Омске проверят все системы оповещения населения. Речь идет как о сиренах, так и о текстовых сообщениях на телевидении.

«Включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ. Дата проведения — 5 марта и 1 октября», — указано в документе.

В плане мероприятий по ГО и ЧС содержится целый ряд мероприятий с указанием дат проведения. Например, в феврале запланирована тренировка по подготовке к предстоящему весеннему паводку.

Ранее мы сообщали, что в семи районах Омской области закрыли движение на дорогах из-за метели и низкой видимости.