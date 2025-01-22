Работу сирен в Омске проверят в марте и октябре

В 2025 году в Омске дважды проверят готовность систем оповещения населения. Сирены включат 5 марта и 1 октября. Это следует из утвержденного плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, опубликованного на сайте мэрии.