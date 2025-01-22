Власти — о Тихом парке в Калининграде: концепция благоустройства есть, денег нет

Жительница Калининграда обратилась к главе региона с просьбой обратить внимание на зелёную зону по ул. Гагарина, 2А. По её словам, место выглядит небезопасно, а люди в одиночку туда выходят не все. Женщина предложила губернатору там обустроить дорожки, поставить дешёвые скамейки, фонари и урны.