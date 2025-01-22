В следующем учебном году в школах Прикамья откроются радиокружки

В следующем учебном году в школах Пермского края планируется открыть радиокружки. Выбор учебных заведений для реализации проекта будет осуществляться через конкурс. Отбор муниципалитетов будет объявлен в ближайшее время, рассказали «КП-Пермь» в краевом министерстве образования и науки.