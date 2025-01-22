В следующем учебном году в школах Прикамья откроются радиокружки

В следующем учебном году в школах Пермского края планируется открыть радиокружки. Выбор учебных заведений для реализации проекта будет осуществляться через конкурс. Отбор муниципалитетов будет объявлен в ближайшее время, рассказали «КП-Пермь» в краевом министерстве образования и науки.
Кружки радиотехнического творчества в школах или центрах допобразования будут созданы в рамках проекта «На связи». Планируется, что кружки будут работать по следующим направлениям — радиосвязь, спортивная радиопеленгация и радиотехническое конструирование. Открытие первых трех кружков запланировано в предстоящем учебном году.
Ранее поручение о воссоздании радиокружков дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На одном из рабочих выездов в территорию к главе Прикамья с подобной инициативой обратился руководитель местного радиокружка для школьников, пояснили в пресс-службе Минобрнауки.