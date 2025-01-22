Интерес новосибирцев к поиску работы в 2024 году резко возрос

Количество открытых вакансий за год увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом, как сообщила пресс-служба hh.ru.
Аналитики онлайн-платформы отметили, что самый высокий спрос в этом году зафиксирован на кадры из таких направлений, как «Рабочий персонал» (23% от всех открытых вакансий), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 16%), а также «Строительство, недвижимость» (14%).
Потребность в специалистах из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» возросла на 25%, в области «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — на 21%, в «Розничной торговле» — на 20%, а в сфере «Страхования» — на 19%.
На фоне увеличения общего количества вакансий активность соискателей также возросла на 17%. Больше всего новосибирцев стремились устроиться в сферу «Продажи, обслуживание клиентов» (18%), за ней следуют «Рабочий персонал» (17%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (15%).
Наибольший прирост резюме наблюдается в категориях «Автомобильный бизнес» (+38%), «Рабочий персонал» (+24%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+23%), а также в «Строительстве, недвижимости» и «Транспорте, логистике, перевозках» (+19%).
Тем не менее, интерес к работе в сфере «Розничной торговли» снизился на 16%, а также наблюдается снижение интереса к «Административному персоналу» и «Страхованию» (по −4%), а также к «Спортивным клубам, фитнесу и салонам красоты» (-3%).
Несмотря на эти изменения, рынок труда в Новосибирске остается дефицитным: на одну вакансию приходится 3,9 резюме при норме в 4.
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