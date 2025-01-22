Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове за год количество ветеранов ВОВ сократилось более чем на 500 человек

Тружеников тыла в Ростове стало меньше на 318 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове по состоянии на 9 января 2025 года проживает 1755 ветеранов Великой Отечественной войны. При этом 1 января 2024 года их насчитывалось 2299 человек. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в городской администрации в ответ на официальный запрос.

Таким образом за год количество живущих в донской столице ветеранов Великой Отечественной войны сократилось на 544 человека.

Также городские власти уточнили, что самому возрастному ветераны, живущему в Ростове — 105 лет.

В городе насчитывается 706 тружеников тыла, год назад их было 1024. То есть их стало меньше на 318 человек.

Сколько в городе живет детей войны, в администрации не уточнили.

— В федеральном законодательстве и в законодательстве Ростовской области.

категория «дети войны» отсутствует, — сообщается в официальном ответе администрации города.

Напомним, что Ростов и Новочеркасск внесли в список городов, где в 2025 году планируют провести Парады Победы.