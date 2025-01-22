В Ростове за год количество ветеранов ВОВ сократилось более чем на 500 человек

В Ростове по состоянии на 9 января 2025 года проживает 1755 ветеранов Великой Отечественной войны. При этом 1 января 2024 года их насчитывалось 2299 человек. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в городской администрации в ответ на официальный запрос.
Таким образом за год количество живущих в донской столице ветеранов Великой Отечественной войны сократилось на 544 человека.
Также городские власти уточнили, что самому возрастному ветераны, живущему в Ростове — 105 лет.
В городе насчитывается 706 тружеников тыла, год назад их было 1024. То есть их стало меньше на 318 человек.
Сколько в городе живет детей войны, в администрации не уточнили.
— В федеральном законодательстве и в законодательстве Ростовской области.
категория «дети войны» отсутствует, — сообщается в официальном ответе администрации города.
Напомним, что Ростов и Новочеркасск внесли в список городов, где в 2025 году планируют провести Парады Победы.