В Ростове за год количество ветеранов ВОВ сократилось более чем на 500 человек

В Ростове по состоянии на 9 января 2025 года проживает 1755 ветеранов Великой Отечественной войны. При этом 1 января 2024 года их насчитывалось 2299 человек. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в городской администрации в ответ на официальный запрос.