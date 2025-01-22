Новосибирский артист Шура внезапно попал к детскому психологу, став нянем

В одной из серий появился знаменитый новосибирский исполнитель Шура. Он сыграл роль няни маленькой девочки, пока ее мать была на приеме у детского психолога. По задумке девочке нужно было нарисовать рисунок, чтобы эксперт смог составить психологическую характеристику ребенка и помочь матери разобраться с ее проблемами. Однако из-за нелепой случайности этот рисунок создал Шура, из-за чего специалист описал самого певца, а не ребенка, чем вызвал недовольство обеспокоенной матери.