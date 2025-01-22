На пляже в Алупке снесли украинские «избушки на курьих ножках»

В Алупке снесли «избушки на курьих ножках», построенные до присоединения Крыма к России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, в Алупке благоустраивают один из самых популярных пляжей — «Воронцовские купальни». В советские времена он официально назывался «Городским». Второе имя пляж обрел благодаря купальням графа Воронцова, которые в дореволюционные времена располагались неподалеку. Градоначальница отметила, что там завершается лестница от дворца к побережью.
В украинские времена над пляжем появились летние «избушки на курьих ножках», которые полностью перекрыли проезд — отсыпать пляж после зимних штормов было невозможно.
Руководитель администрации добавила, что эти объекты выкупили и снесли.