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Новые арт-объекты появятся на Петровской набережной в Воронеже

Мэр города рассказал о планах по благоустройству общественных пространств на текущий год.

Источник: Telegram-канал главы Воронежа Сергея Петрина

Мэр Воронежа Сергей Петрин вместе с заместителем председателя регионального правительства Константином Кузнецовым доложили губернатору Александру Гусеву о планах по благоустройству Петровской набережной и других крупных общественных пространств. Об этом мэр города сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 21 января.

В этом году специалисты проведут коммуникации к третьей очереди набережной, а на второй продолжится озеленение. Параллельно с текущими работами прорабатывается событийное наполнение и насыщение общественного пространства арт-объектами. Так, на Петровской набережной появится малая городская скульптура «Ворон и еж». Также на территории разместят рельефную карту-миниатюру исторической части города. У памятника Ивану Бунину расположится книгообмен, а на территории второй очереди — арки с искусственным туманом.

По итогу прошедших Крещенских купаний решили обустроить купель, которая уже в этом году, как и ожидали, оказалось самой популярной в городе.

отметил Сергей Петрин

Также на территории набережной прорабатывается оптимальная транспортная и пешеходная доступность, и ведется работа по увеличению парковочных мест. В ближайшее время запустят торги для реализации планов.

Мэр города отметил, что в этом году обновят и другие общественные пространства Воронежа, в том числе территории напротив парка Патриотов на левом берегу, а также бульвар Карла Маркса, ставший победителем в голосовании по выбору объектов для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Главную пешеходную улицу обновят в рамках двухгодичного контракта.

архитектура