Новые арт-объекты появятся на Петровской набережной в Воронеже

В этом году специалисты проведут коммуникации к третьей очереди набережной, а на второй продолжится озеленение. Параллельно с текущими работами прорабатывается событийное наполнение и насыщение общественного пространства арт-объектами. Так, на Петровской набережной появится малая городская скульптура «Ворон и еж». Также на территории разместят рельефную карту-миниатюру исторической части города. У памятника Ивану Бунину расположится книгообмен, а на территории второй очереди — арки с искусственным туманом.