В Татарстане в 2024 году закрылось девять школ с татарским языком обучения

По словам Хадиуллина, в 2022 году было 610 татарских школ, в 2023 году — 600, в 2024 году — 591. Как отметил спикер, причиной стало уменьшение или отсутствие детей школьного возраста. Все ликвидированные образовательные учреждения функционировали в маленьких деревнях. Там количество обучающихся было менее 10 человек. Министр считает важным провести работу по привлечению молодежи в сельскую местность.