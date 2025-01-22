В Омске обсудили создание центра серфинга

Несмотря на то, что Омск находится далеко от моря, создание центра серфинга может стать интересным предложением для местных жителей. Предполагается, что омичи смогут получить возможность заниматься серфингом под руководством опытных тренеров, что позволило бы им ощутить дух океана в условиях городских берегов.