В Омске обсудили создание центра серфинга

В мероприятии приняли участие представители Министерства спорта Омской области, администрации Омска, регионального Агентства развития и инвестиций, а также руководство компании-инвестора.
В ходе встречи обсуждались основные аспекты проекта, включая его концепцию и возможные меры поддержки со стороны региональных властей. По словам зампреда облправительства Андрея Шпиленко, инвестор поручил Агентству развития и инвестиций оказать помощь в разработке финансовой модели проекта и в поиске подходящих земельных участков для его реализации.
Несмотря на то, что Омск находится далеко от моря, создание центра серфинга может стать интересным предложением для местных жителей. Предполагается, что омичи смогут получить возможность заниматься серфингом под руководством опытных тренеров, что позволило бы им ощутить дух океана в условиях городских берегов.
В ближайшее время инвестор планирует подготовить все необходимые документы, чтобы представить проект на рассмотрение Инвестиционного комитета под руководством губернатора Виталия Хоценко.