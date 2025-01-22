В Омске временно отключили тепло в детском саду в Нефтяниках

«Работы по устранению повреждений на тепловых сетях по адресу 50 лет Профсоюзов, 113, где ранее были отключены 26 объектов, завершены. Специалисты оперативно выполнили все необходимые мероприятия. Остальные отключения находятся в зоне ответственности других теплоснабжающих организаций», — добавили на предприятии.