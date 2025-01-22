В Омске временно отключили тепло в детском саду в Нефтяниках

В редакцию портала Om1.ru обратились читатели с сообщением об аварийном отключении тепла и горячего водоснабжения в детском саду № 168 на проспекте Мира, 90а. Тепло в детском саду отключили около 10 утра.
Как оказалось, отключение связано с ремонтом на тепловых сетях на улице 50 лет Профсоюзов. В «Тепловой компании» Om1.ru Омск рассказали, что работы уже завершены.
«Работы по устранению повреждений на тепловых сетях по адресу 50 лет Профсоюзов, 113, где ранее были отключены 26 объектов, завершены. Специалисты оперативно выполнили все необходимые мероприятия. Остальные отключения находятся в зоне ответственности других теплоснабжающих организаций», — добавили на предприятии.