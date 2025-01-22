Пробки в молдавской столице крепчают: Центр Кишинева перекрывают на 3 дня, а дорога в аэропорт не всегда будет доступной

Из-за визита иностранного чиновника, с 22 по 24 января доступ к некоторым общественным местам в Кишиневе временно ограничат.
Это связано с визитом в Кишинев председателя Национального собрания Республики Словения Уршки Клакочар-Зупанчич. Доступ к некоторым общественным местам в Кишиневе, в центр города и к магистралям, ведущим в аэропорт будет временно ограничен.
«Запрещается проведение массовых демонстраций, ремонтных работ на дорогах, электросетях и тепловых сетях, канализации и подрезка деревьев в периметре улиц, по которым будет двигаться официальная колонна», — сообщает столичная мэрия.
Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать требования патрульных инспекторов, проявлять терпение и дисциплину, не отступая от правил дорожного движения.