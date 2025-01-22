Проверку СНТ и гаражных кооперативов начали на выезде из Ростова-на-Дону

Утром 22 января жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о силовиках, якобы занявших «въезды в гаражные кооперативы и СНТ, начиная от кольца на улице Оганова». Люди предположили, что ведется какая-то проверка, и эта догадка оказалась верной.