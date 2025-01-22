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Проверку СНТ и гаражных кооперативов начали на выезде из Ростова-на-Дону

Очевидцы сообщили о силовиках на въездах в СНТ и гаражные кооперативы Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 января жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о силовиках, якобы занявших «въезды в гаражные кооперативы и СНТ, начиная от кольца на улице Оганова». Люди предположили, что ведется какая-то проверка, и эта догадка оказалась верной.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Сотрудниками полиции во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами проводятся плановые мероприятия, направленные на выявление нарушений закона, — разъяснили в МВД.

О результатах масштабной проверки пообещали оповестить позже.

Напомним, накануне в ростовском микрорайоне Темерник провели миграционный рейд. Тогда правоохранители и представители Военного СУ СК России по ЮВО опросили около 220 иностранцев, в том приезжих, получивших российское гражданство.