Храмовый комплекс начали строить у Пискаревского кладбища

Возле Пискаревского кладбища в Петербурге начали строить храмовый комплекс. Речь об участке размером чуть более семи тысяч квадратных метров рядом с перекрестком проспекта Непокоренных и Амурской улицей. На месте появится однопрестольный Храм Воскресения Христова, а вблизи — два причтовых дома. Сама церковь будет высотой почти в 28 метров, внутри расположатся молельный зал с куполом, зоны с алтарем и хором, а также выход на звонницу на втором этаже. На фасадах сделают высокие окна в русско-византийском стиле.