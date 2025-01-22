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Храмовый комплекс начали строить у Пискаревского кладбища

Церковь будет площадью в тысячу квадратных метров.

Возле Пискаревского кладбища в Петербурге начали строить храмовый комплекс. Речь об участке размером чуть более семи тысяч квадратных метров рядом с перекрестком проспекта Непокоренных и Амурской улицей. На месте появится однопрестольный Храм Воскресения Христова, а вблизи — два причтовых дома. Сама церковь будет высотой почти в 28 метров, внутри расположатся молельный зал с куполом, зоны с алтарем и хором, а также выход на звонницу на втором этаже. На фасадах сделают высокие окна в русско-византийском стиле.

— Два причтовых дома возле храма предназначены для обслуживания нужд прихода и для прихожан. Они одноэтажные, их построят в некотором отдалении от храма, чтоб создать доминанту за счет высоты шпиля церкви, — передает пресс-служба компании Setl Group, финансирующей строительство.

По задумке архитекторов, церковный ансамбль будет гармонично смотреться с мемориальным кладбищем по соседству. Дату окончания строительства храмового комплекса пока не называют.

строительство