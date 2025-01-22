Россельхознадзор: загрязнений в рыбе из-за разлива мазута в Черном море нет

Ранее мы писали, в Крыму очистили почти 184 километра берега от мазута. Всего обследуют 525 километров от берега Керчи до села Портовое. По последним данным, участники ликвидации ЧС в Крыму собрали более 501 тонны загрязненного песка и грунта, а вывезли — свыше 488 тонн.