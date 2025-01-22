Россельхознадзор: загрязнений в рыбе из-за разлива мазута в Черном море нет

Загрязнений в рыбе из-за разлива мазута в Черном море не обнаружили, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
В ведомстве уточнили, что в целях мониторинга специалисты взяли пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды, окуня, тюльки и хамсы в Керчи, Севастополе, Феодосии и Херсонской области. По данным проведенных анализов показатели находятся в пределах допустимой нормы.
Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что они начнут усиленно контролировать качество рыбы в Крыму. Для этого в Ассоциации рыбопромышленников полуострова проводят дополнительные исследования добытых водных обитателей в портах Черноморского побережья.
Ранее мы писали, в Крыму очистили почти 184 километра берега от мазута. Всего обследуют 525 километров от берега Керчи до села Портовое. По последним данным, участники ликвидации ЧС в Крыму собрали более 501 тонны загрязненного песка и грунта, а вывезли — свыше 488 тонн.