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Дневной снег не повлиял на вечерние пробки во Владивостоке

Сегодняшний снег во Владивостоке не спровоцировал серьёзных дорожных заторов в городе, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По данным 2ГИС, дороги загружены всего на 3 балла к 18 часам, спустя 10 минут нагрузка увеличилась до 4 баллов, то есть заторов даже меньше, чем обычно. Затруднения в движении наблюдаются на Некрасовском путепроводе, в районе 3-ей Рабочей, Первой Речки, Луговой и перед Рудневским мостом.

Кроме того, ДТП мешает въезду в микрорайон Снеговая Падь со стороны Выселковой и Бородинской.

Вероятно, часть водителей проявили осторожность и решили не пользоваться личным транспортом — распоряжения отпустить сотрудников с работы пораньше от городской администрации сегодня не поступало.

Но главное «снежное» испытание для Владивостока ещё впереди — 27—28 января на юге Приморья ожидается сильный снегопад со штормовым ветром.