Дневной снег не повлиял на вечерние пробки во Владивостоке

По данным 2ГИС, дороги загружены всего на 3 балла к 18 часам, спустя 10 минут нагрузка увеличилась до 4 баллов, то есть заторов даже меньше, чем обычно. Затруднения в движении наблюдаются на Некрасовском путепроводе, в районе 3-ей Рабочей, Первой Речки, Луговой и перед Рудневским мостом.