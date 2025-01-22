Закон о тишине и покое в Башкирии могут изменить

Парламент Башкирии планирует вернуться к обсуждению республиканского закона «Об обеспечении покоя граждан и тишины». В него, возможно, внесут изменения, касающиеся новогодних праздников.
Согласно действующему законодательству, в жилых домах необходимо соблюдать тишину ночью с 23:00 до 07:00 часов (в выходные — до 09:00) и днем — с 13:00 до 15:00. За нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом, как отмечает председатель Государственного Собрания региона Константина Толкачева, жители часто выражают недовольство, когда громкий ремонт не считается нарушением.
Этот вопрос, считают депутаты, становится особо актуальным во время встречи Нового года.
— Для многих Новый год — единственная возможность собраться всем вместе. Понятно, что шум от ремонта не вписывается в атмосферу уютного семейного праздника, — заявил спикер Курултая.
По мнению парламентариев, прошедшие праздники выявили проблему, и потому появилась необходимость всесторонне изучить вопрос и найти оптимальные варианты его разрешения.
Константин Толкачев подчеркивает, что изменения в законодательство возможны, но при этом они не должны ущемлять права тех, кто делает ремонт.
— Думаю, к следующим праздникам можно найти компромисс, позволяющий людям и отдыхать, и заниматься домашними делами, — считает председатель парламента.
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