Закон о тишине и покое в Башкирии могут изменить

Согласно действующему законодательству, в жилых домах необходимо соблюдать тишину ночью с 23:00 до 07:00 часов (в выходные — до 09:00) и днем — с 13:00 до 15:00. За нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом, как отмечает председатель Государственного Собрания региона Константина Толкачева, жители часто выражают недовольство, когда громкий ремонт не считается нарушением.