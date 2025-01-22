Из-за сильного ухудшения погоды отменены автобусные рейсы из Омска

В связи с неблагоприятными погодными условиями, 22 января 2025 года, отменены несколько автобусных рейсов, которые должны были отправиться с автовокзала Омска. Согласно распоряжениям Управления дорожного хозяйства Омской области и Сибуправтодора, отменены следующие рейсы:
- 08:00 ОМСК АВ — Павлоградка АС (№ 1605)
- 08:30 ОМСК АВ — Тюкалинск (№ 1113)
- 08:40 ОМСК АВ — Добрянка (№ 1038)
- 09:00 ОМСК АВ — Русская Поляна (№ 9044)
- 09:50 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 9065)
- 10:30 ОМСК АВ — Исилькуль (№ 1301)
- 10:30 ОМСК АВ — Крутинка (№ 1091)
- 10:30 ОМСК АВ — Марьяновка (№ 316)
- 10:30 ОМСК АВ — Тара (№ 1106)
- 11:20 ОМСК АВ — Крутиха (№ 1080)
- 11:20 ОМСК АВ — Октябрьский — Тюкалинск (№ 1109)
- 11:20 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 1010)
- 12:10 ОМСК АВ — Тюкалинск (№ 1113)
- 12:50 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 1605)
- 13:00 ОМСК АВ — Шербакуль (№ 1055)
- 13:20 ОМСК АВ — Благодаровка (№ 1540)
- 13:20 ОМСК АВ — Нижняя Омка (№ 1150)
- 14:00 ОМСК АВ — Знаменское (№ 1116)
- 14:30 ОМСК АВ — Яланкуль (№ 1072)
- 14:40 ОМСК АВ — Горьковское (№ 1140)
- 14:40 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 1600)
- 14:50 ОМСК АВ — Новокарасук (№ 1381/2)
- 15:20 ОМСК АВ — Павлоградка (1605)
- 15:30 ОМСК АВ — Тара (№ 1106)
- 15:30 ОМСК АВ — Шербакуль (№ 1320)
- 15:50 ОМСК АВ — Калачинск (№ 1149)
- 16:00 ОМСК АВ — Одесское (№ 1545)
- 16:00 ОМСК АВ — Рождественка (№ 1153)
- 16:10 ОМСК АВ — Почекуево (№ 1070)
- 16:20 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 1600)
- 16:40 ОМСК АВ — Домбай (№ 1034)
- 17:00 ОМСК АВ — Оглухино (№ 1192)
- 18:30 ОМСК АВ — Крутинка (№ 1381/3)
По прогнозам, движение по автомобильным дорогам города может быть возобновлено ориентировочно в 15:00. В связи с этим пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания и планировать свои поездки с учетом изменений.