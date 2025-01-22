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Из-за сильного ухудшения погоды отменены автобусные рейсы из Омска

В связи с неблагоприятными погодными условиями, 22 января 2025 года отменены несколько автобусных рейсов, которые должны были отправиться с автовокзала Омска.

Источник: Freepik

В связи с неблагоприятными погодными условиями, 22 января 2025 года, отменены несколько автобусных рейсов, которые должны были отправиться с автовокзала Омска. Согласно распоряжениям Управления дорожного хозяйства Омской области и Сибуправтодора, отменены следующие рейсы:

  • 08:00 ОМСК АВ — Павлоградка АС (№ 1605)
  • 08:30 ОМСК АВ — Тюкалинск (№ 1113)
  • 08:40 ОМСК АВ — Добрянка (№ 1038)
  • 09:00 ОМСК АВ — Русская Поляна (№ 9044)
  • 09:50 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 9065)
  • 10:30 ОМСК АВ — Исилькуль (№ 1301)
  • 10:30 ОМСК АВ — Крутинка (№ 1091)
  • 10:30 ОМСК АВ — Марьяновка (№ 316)
  • 10:30 ОМСК АВ — Тара (№ 1106)
  • 11:20 ОМСК АВ — Крутиха (№ 1080)
  • 11:20 ОМСК АВ — Октябрьский — Тюкалинск (№ 1109)
  • 11:20 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 1010)
  • 12:10 ОМСК АВ — Тюкалинск (№ 1113)
  • 12:50 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 1605)
  • 13:00 ОМСК АВ — Шербакуль (№ 1055)
  • 13:20 ОМСК АВ — Благодаровка (№ 1540)
  • 13:20 ОМСК АВ — Нижняя Омка (№ 1150)
  • 14:00 ОМСК АВ — Знаменское (№ 1116)
  • 14:30 ОМСК АВ — Яланкуль (№ 1072)
  • 14:40 ОМСК АВ — Горьковское (№ 1140)
  • 14:40 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 1600)
  • 14:50 ОМСК АВ — Новокарасук (№ 1381/2)
  • 15:20 ОМСК АВ — Павлоградка (1605)
  • 15:30 ОМСК АВ — Тара (№ 1106)
  • 15:30 ОМСК АВ — Шербакуль (№ 1320)
  • 15:50 ОМСК АВ — Калачинск (№ 1149)
  • 16:00 ОМСК АВ — Одесское (№ 1545)
  • 16:00 ОМСК АВ — Рождественка (№ 1153)
  • 16:10 ОМСК АВ — Почекуево (№ 1070)
  • 16:20 ОМСК АВ — Павлоградка (№ 1600)
  • 16:40 ОМСК АВ — Домбай (№ 1034)
  • 17:00 ОМСК АВ — Оглухино (№ 1192)
  • 18:30 ОМСК АВ — Крутинка (№ 1381/3)

По прогнозам, движение по автомобильным дорогам города может быть возобновлено ориентировочно в 15:00. В связи с этим пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания и планировать свои поездки с учетом изменений.