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Суд Павлодара вынес решение по языковому скандалу

АСТАНА, 22 янв— Sputnik. Суд Павлодара вынес решение по нашумевшему языковому скандалу.

Источник: Sputnik.kz

16 января в одном из городских магазинов местная жительница устроила провокацию. На входной двери и на витрине магазина по улице Лермонтова она приклеила объявление: «Обслуживаем только на русском».

После этого она и её подельники сфотографировали это объявление, что вызвало шквал обвинений в адрес работников магазина. Однако ее действия попали на видеозапись, видели их и многочисленные свидетели.

За эту провокацию против нее не стали заводить уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни, а решили судить по административной статье за мелкое хулиганство.

С учетом признания вины, раскаяния, совершения правонарушения впервые, суд наложил взыскание в виде штрафа в сумме 55 048 тенге ($105).

уточнили в Павлодарском суде.

При этом, хозяйка магазина и продавцы заверили, что жили и живут дружно, не делясь на национальности и этносы.