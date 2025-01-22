Суд Павлодара вынес решение по языковому скандалу

16 января в одном из городских магазинов местная жительница устроила провокацию. На входной двери и на витрине магазина по улице Лермонтова она приклеила объявление: «Обслуживаем только на русском».
После этого она и её подельники сфотографировали это объявление, что вызвало шквал обвинений в адрес работников магазина. Однако ее действия попали на видеозапись, видели их и многочисленные свидетели.
За эту провокацию против нее не стали заводить уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни, а решили судить по административной статье за мелкое хулиганство.
С учетом признания вины, раскаяния, совершения правонарушения впервые, суд наложил взыскание в виде штрафа в сумме 55 048 тенге ($105).
При этом, хозяйка магазина и продавцы заверили, что жили и живут дружно, не делясь на национальности и этносы.