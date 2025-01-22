Неопрятного жителя Прикамья задержали в аэропорту перед полётом в Хабаровск

В дежурной части полицейские выяснили, что мужчина из Юсьвинского округа раньше привлекался за нарушение общественного порядка. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался и добавил, что не рассчитал дозу алкоголя, который он пил по дороге в аэропорт.