Неопрятного жителя Прикамья задержали в аэропорту перед полётом в Хабаровск

Полиция задержала в аэропорту неопрятного жителя Пермского края перед полётом в Хабаровск, сообщает пермский линейный отдел МВД на транспорте.
Инцидент в аэропорту Большое Савино произошёл утром 21 января. Сотрудники полиции патрулировали здание аэровокзала и обнаружили 46-летнего мужчину. По данным правоохранителей, у него были признаки опьянения и неопрятный внешний вид. Как выяснилось, прикамец ждал рейс «Пермь — Хабаровск», на котором он хотел улететь по работе.
В дежурной части полицейские выяснили, что мужчина из Юсьвинского округа раньше привлекался за нарушение общественного порядка. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался и добавил, что не рассчитал дозу алкоголя, который он пил по дороге в аэропорт.
«За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции о прохождении освидетельствования в отношении гражданина составлен административный материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ», — рассказали в линейном отделе полиции на транспорте Перми.
Пермский районный суд рассмотрел материал и назначил прикамцу штраф в две тысячи рублей.