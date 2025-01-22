Мэрия: на бывшем кольце трамвая на пр-те Победе планируется парковка

В ответе на запрос также отмечается, что муниципальное предприятие «Геоцентр» подлежит реорганизации в соответствии с федеральным законодательством. «Поскольку МП “Геоцентр” с момента создания организации находилось на полной самоокупаемости и субсидии на его деятельность из бюджета городского округа не выделялись, учредителем было принято решение о реорганизации предприятия путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью со 100% долей участия в нем городского округа», — отмечается в ответе Шлыкова. Он также заверил, что будущее ООО продолжит оказывать населению и юридическим лицам весь спектр существующих услуг, а также его устав дополнен новыми видами деятельности. «При этом любое отчуждение недвижимого имущества Общество будет вправе осуществлять исключительно по согласованию с Советом директоров, формируемым из состава сотрудников администрации городского округа», — сообщили в горадминистрации.