В Томске открыли первую в РФ магистратуру по биоинформатике с фокусом на мультиомику

«Мы научились генерировать огромное количество больших биологических данных: это и полные геномы, и транскриптомы, и экзомы, их количество в наших базах измеряется десятками тысяч. Но мы не всегда в состоянии извлечь весь заложенный в них смысл, это задача биоинформатиков. Учитывая, что сегодня не хватает системной подготовки кадров в этой области, мы решили пойти не самым простым путем и готовить этих востребованных специалистов как для нас, так и для российской науки в целом. Впервые это будет делаться с прицелом на анализ единичных клеток», — приводятся в сообщении слова директора Томского НИМЦ, академика РАН Вадима Степанова.