В Томске открыли первую в РФ магистратуру по биоинформатике с фокусом на мультиомику

ТОМСК, 22 января. /ТАСС/. Первая в России магистерская программа по биоинформатике с фокусом на мультиомику единичных клеток запускается в Томском национальном исследовательском медицинском центре (НИМЦ). В рамках программы будут готовить высококлассных специалистов-биоинформатиков, которые смогут проводить анализ мультиомиксных данных в соответствии с современными трендами развития биологии, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского НИМЦ.
Мультиомика отдельных клеток — это анализ многоуровневых данных отдельных клеток, который является одним из новейших в биологии и медицине. Этот подход позволяет изучать болезни и здоровье человека на уровне отдельных связей, находить взаимосвязи и подбирать персонализированное лечение.
«Мы научились генерировать огромное количество больших биологических данных: это и полные геномы, и транскриптомы, и экзомы, их количество в наших базах измеряется десятками тысяч. Но мы не всегда в состоянии извлечь весь заложенный в них смысл, это задача биоинформатиков. Учитывая, что сегодня не хватает системной подготовки кадров в этой области, мы решили пойти не самым простым путем и готовить этих востребованных специалистов как для нас, так и для российской науки в целом. Впервые это будет делаться с прицелом на анализ единичных клеток», — приводятся в сообщении слова директора Томского НИМЦ, академика РАН Вадима Степанова.
По его словам, старт новой магистерской программы по подготовке биоинформатиков с навыками анализа единичных клеток обусловлен назревшей необходимостью в таких специалистах. Обучение начнется в сентябре 2025 года, планируется 10 бюджетных мест. Программа предусматривает три этапа подготовки: от погружения в информационные методы обработки до специализированных направлений по анализу различных типов мультиомиксных данных с фокусом на единичные клетки.
Выпускники новой магистерской программы смогут продолжить карьеру в области базового и продвинутого биоинформатического анализа данных ДНК и РНК, анализа единичных клеток на уровне генома, эпигенома и транскриптома, пространственной транскриптомики и мультиомики, в том числе с применением искусственного интеллекта, а также клинической интерпретации генетической информации.
Полученная квалификация также будет востребована в медицине, где методы биоинформатики могут помочь в ранней диагностике и персонализированном лечении различных заболеваний. «Программа обучения включает авторские курсы ведущих специалистов в области биоинформатики генетических данных и выполнение НИР под руководством лидеров этого направления», — отметил руководитель магистерской программы, заведующий лабораторией биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ, доктор биологических наук Евгений Денисов.