В 2024 году в Московский зоопарк приехало более 300 животных из других регионов и стран

Обитателя «Экзотариума» справедливо можно назвать интеллектуалом подводного мира: мозг у него не только в голове, но и в каждом щупальце. Еще у него три сердца и голубая кровь — благодаря высокому содержанию меди в организме. В зависимости от ситуации и настроения моллюск меняет окрас: от серого до красно-бордового. Умный осьминог даже узнает сотрудников, которые за ним ухаживают. К дамам относится благосклонно, а вот мужчин во время чистки аквариума может и водой из шланга окатить. С чем связаны такие предпочтения, зоологи ответить затрудняются.