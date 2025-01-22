Часть Ростова останется без водоснабжения 27 января

Водоснабжение будет прекращено в границах: от пр. Шолохова — пер. Контактный — ул. Школьная — ул. Буйнакская — пер. Кривошлыковский, включая АО «Донэнерго» по адресу: пер. Кривошлыковский, 8. Огрниаечние подачи воды связано с переподключением участков водопровода к новому жилому комплексу по ул. Буйнакская.