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Часть Ростова останется без водоснабжения 27 января

Пролетарский район Ростова останется без водоснабжения с 08:00 27 января до 08:00 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Ростовводоканал.

В связи переподключением участков водопровода к новому жилому комплексу будет временно ограничено водоснабжение.

Водоснабжение будет прекращено в границах: от пр. Шолохова — пер. Контактный — ул. Школьная — ул. Буйнакская — пер. Кривошлыковский, включая АО «Донэнерго» по адресу: пер. Кривошлыковский, 8. Огрниаечние подачи воды связано с переподключением участков водопровода к новому жилому комплексу по ул. Буйнакская.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что нескольких улицах Аксая отключат горячее и холодное водоснабжение в связи с проведением работ на трубопроводе.

ЖКХ