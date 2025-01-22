Получившую тяжелые травмы лыжницу из Кукмора вертолетом доставили в РКБ Татарстана

«В этот же день в Кукморскую ЦРБ вылетал нейрохирург РКБ Татарстана Сергей Огурцов, чтобы прооперировать гематому, которая образовалась у лыжницы после травмы. Это позволило в последующем перевезти пациентку в Казань», — рассказали в пресс-службе клиники.