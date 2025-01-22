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Получившую тяжелые травмы лыжницу из Кукмора вертолетом доставили в РКБ Татарстана

21-летнюю лыжницу, разбившуюся во время катания в Кукморском районе Татарстана, вертолетом санавиации доставили в Республиканскую клиническую больницу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.

По предварительным данным, 19 января, катаясь на лыжах, девушка врезалась в дерево и получила черепно-мозговую травму, перелом бедра, ушибы легких и сердца.

«В этот же день в Кукморскую ЦРБ вылетал нейрохирург РКБ Татарстана Сергей Огурцов, чтобы прооперировать гематому, которая образовалась у лыжницы после травмы. Это позволило в последующем перевезти пациентку в Казань», — рассказали в пресс-службе клиники.

В понедельник уже в РКБ травматологи прооперировали бедро девушки и перевели ее в отделение реанимации № 4.

Девушка уже пришла в сознание, дышит самостоятельно. Планируется перевести ее в отделение.

медицина