Омские мастера передали тактильную икону из дерева для Исаакиевского собора

Омские мастера передали тактильную икону в музей Исаакиевского Собора в Санкт-Петербурге. Приемка прошла в Исаакиевском музее в присутствии руководства музея, сотрудников, а также ключаря Исаакиевского собора Романа Ковальского.
Икона выполнена из дерева в особой технике. Изображение сопровождается шрифтом Брайля из латунных гвоздей. Автор работы — член Союза художников России Павел Минин. Мастер использовал липу и африканское дерево сапеле, защитил икону природным воском. Размер работы — 95,8 см в высоту и 71,8 см в ширину. Для иконы также изготовлены демонстрационная подставка и кофр для транспортировки.
«Это наш вклад в развитие современного искусства и духовности России. Для нас большая честь, что наши тактильные иконы со шрифтом Брайля вошли в фонд Государственного музея “Исаакиевский собор”. И теперь жители и гости Санкт-Петербурга могут познакомиться с православных искусством тактильно», — отметил Егор Минин.
Фото: музей «Исаакиевский собор».
Ранее в коллекцию питерского музея вошли четыре иконы сибирских мастеров с образами святого Исаакия Далматского, Божией Матери «Иверская», святого князя Александра Невского и святой великомученицы Екатерины. Ранее мы сообщали, что в Омск на два дня прибыла Казанская икона Божьей Матери.