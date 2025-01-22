Омские мастера передали тактильную икону из дерева для Исаакиевского собора

«Это наш вклад в развитие современного искусства и духовности России. Для нас большая честь, что наши тактильные иконы со шрифтом Брайля вошли в фонд Государственного музея “Исаакиевский собор”. И теперь жители и гости Санкт-Петербурга могут познакомиться с православных искусством тактильно», — отметил Егор Минин.