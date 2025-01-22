«В комнате находилась 79-летняя женщина-инвалид». В Минске квартира загорелась из-за мобильного телефона, с которым играла собака

Родственники погибшей сообщили, что у одной из ее собак была привычка брать в зубы и носить по комнате, принимая за игрушку, упавшие пульт от телевизора и мобильный телефон. Специалисты считают, что именно данный факт мог послужить возникновению аварийного режима в мобильном телефоне.