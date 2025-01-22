«В комнате находилась 79-летняя женщина-инвалид». В Минске квартира загорелась из-за мобильного телефона, с которым играла собака

В Минске пожар возник в квартире из-за телефона, с которым поиграла собака. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что в ноябре 2024 года в одной из квартир в Минске случился пожар. На момент возникновения возгорания в комнате находилась 79-летняя женщина-инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также две собаки.
«Все в результате опасных факторов пожара: угарного газа и термических травм, погибли», — уточнили в ведомстве.
В момент осмотра места случившегося и установления причины пожара специалисты нашли фрагменты мобильного телефона, которые были изъяты для проведения исследований. Согласно данным судебной экспертизы, причиной возгорания стала короткое замыкание во внутреннем объеме аккумуляторной батареи мобильного телефона. Сказано, что в рассматриваемой экспертами ситуации, поводом для него могла стать деформация батареи, вызванная приложенной внешней силой.
Родственники погибшей сообщили, что у одной из ее собак была привычка брать в зубы и носить по комнате, принимая за игрушку, упавшие пульт от телевизора и мобильный телефон. Специалисты считают, что именно данный факт мог послужить возникновению аварийного режима в мобильном телефоне.
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