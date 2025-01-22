Фестиваль «Волочаевские дни» пройдет 8 февраля под Хабаровском

Военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» (0+), крупнейший на Дальнем Востоке, состоится 8 февраля. Его посвятят 103-й годовщине Волочаевской операции, проходившей в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 2017 года фестиваль проводят у подножия сопки Июнь-Корань (Волочаевская сопка), где в феврале 1922 года проходили бои между Народно-революционной армией ДВР и Белоповстанческой армией. Мероприятие стало не только брендом Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. За девять лет он вышел на международный уровень, аудитория выросла до трех тысяч человек.
В этом году в мероприятии примут участие военно-исторические клубы из Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Красноярского края, Саратовской области, Республики Саха (Якутия) и Республики Башкортостан.
Для зрителей подготовили развлекательную программу: с 11 до 14 часов у подножия Волочаевской сопки пройдут мастер-классы, демонстрация униформы и макетов оружия времен Гражданской войны. Также запланирован тематический квест, во время которого можно будет заработать игровую «валюту» фестиваля.
Завершится фестиваль реконструкцией Волочаевского боя, которая начнется в 14:00. Посмотреть на него можно абсолютно бесплатно. Для зрителей установят пункты обогрева и накормят их солдатской кашей.