Фестиваль «Волочаевские дни» пройдет 8 февраля под Хабаровском

С 2017 года фестиваль проводят у подножия сопки Июнь-Корань (Волочаевская сопка), где в феврале 1922 года проходили бои между Народно-революционной армией ДВР и Белоповстанческой армией. Мероприятие стало не только брендом Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. За девять лет он вышел на международный уровень, аудитория выросла до трех тысяч человек.