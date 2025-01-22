Суд наложил арест на имущество крупного омского подрядчика ООО «СтройТраст»

Арбитражный суд Омской области наложил арест на имущество братьев Акопян и ООО «СтройТраст». К крупной компании-подрядчику, которая занимается реконструкции мост имени 60-летия ВЛКСМ, подали седьмой иск сентября 2024 года. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Очередной иск к ООО «СтройТраст» подал бизнесмен Сергей Василевский. Он является директором двух организаций — ООО «Нортон Сталь Втормет» и ООО «Омский завод мелющих шаров». Предприниматель требует взыскать с компании 5,3 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что омская мэрия оштрафовала «СтройТраст» за срыв сроков реконструкции бульвара Архитекторов. Изначально по контракту на сумму более чем на 2 млрд рублей предполагалось, что масштабное обновление магистрали будет завершено до конца 2024 года. Однако сроки были сдвинуты на 2025 год.