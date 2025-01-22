Суд наложил арест на имущество крупного омского подрядчика ООО «СтройТраст»

Ранее мы сообщали, что омская мэрия оштрафовала «СтройТраст» за срыв сроков реконструкции бульвара Архитекторов. Изначально по контракту на сумму более чем на 2 млрд рублей предполагалось, что масштабное обновление магистрали будет завершено до конца 2024 года. Однако сроки были сдвинуты на 2025 год.