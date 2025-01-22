В РФ уточнили роль «зеркальной ДНК» в регуляции активности генов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Исследователи из России обнаружили при помощи системы машинного обучения, что так называемые Z-флипоны — особые мобильные участки так называемой «зеркальной ДНК», закрученной влево — ускоряют инициацию процесса «чтения» соседних с ними генов и играют важную роль в регуляции их активности. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Ученые впервые выяснили и статистически доказали, что Z-флипоны ускоряют инициацию транскрипции — процесс создания РНК-копий генов. Такая особенность позволяет клеткам быстрее адаптироваться к изменениям, что особенно важно для генов, участвующих в развитии нервной системы и других жизненно важных процессов», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа российских исследователей под руководством заведующей Международной лабораторией биоинформатики НИУ ВШЭ (Москва) Марии Попцовой. Ее научная команда уже несколько лет изучает то, какую роль в развитии организма и жизнедеятельности клеток играет так называемая «зеркальная ДНК» (Z-ДНК), закрученная не вправо, а влево.
Она была открыта учеными около полувека назад, однако лишь недавно исследователи обнаружили, что подобные участки генома, в том числе Z-флипоны, играют важную роль в борьбе с вирусами, а также они, предположительно, связаны с развитием некоторых форм опухолей, диабета и болезни Альцгеймера. Это породило большой интерес к изучению того, какие функции может исполнять «зеркальная ДНК» в регуляции активности генов.
Для получения подобных сведений исследователи определили при помощи созданной ими нейросети DeepZ положение большого числа Z-флипонов в геномах людей и мышей и сопоставили полученные данные. Оказалось, что значительная часть этих мобильных участков «зеркальной ДНК» находилась по соседству с одними и теми же генами в геномах людей и мышей, и при этом они, предположительно, исполняли схожие функции.
Это говорит в пользу того, что они играют важную роль в выживании организмов, из-за чего их положение в геноме сохраняется в процессе эволюции. Проведенные учеными расчеты показывают, что Z-флипоны ускоряют инициацию транскрипции в дополнение к уже существующим системам регуляции активности генов. Это позволяет клеткам очень гибко и быстро «переключать» гены между разными режимами работы в зависимости от условий среды, что крайне важно для организма в процессе его развития и роста, подытожили Попцова и ее коллеги.