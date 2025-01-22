В РФ уточнили роль «зеркальной ДНК» в регуляции активности генов

Это говорит в пользу того, что они играют важную роль в выживании организмов, из-за чего их положение в геноме сохраняется в процессе эволюции. Проведенные учеными расчеты показывают, что Z-флипоны ускоряют инициацию транскрипции в дополнение к уже существующим системам регуляции активности генов. Это позволяет клеткам очень гибко и быстро «переключать» гены между разными режимами работы в зависимости от условий среды, что крайне важно для организма в процессе его развития и роста, подытожили Попцова и ее коллеги.