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Фонда пенсионного и социального страхования не стал предоставлять уфимке пособие на ребенка

В Уфе Фонд соцстрахования отказался платить матери пособие на ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура Орджоникидзевского района проверила исполнение законодательства о социальной защите. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В феврале прошлого года женщина написала в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования заявление о назначении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако несмотря на то, что такую соцподдержки уфимке уже оказывали, ей отказали. Кроме того, заявительницу своевременно не уведомили об этом решении.

Прокуратура направила в суд иск об обязании назначить пособие и взыскать компенсацию морального вреда. Инстанция удовлетворила требования.

— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

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