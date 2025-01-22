Фонда пенсионного и социального страхования не стал предоставлять уфимке пособие на ребенка

В феврале прошлого года женщина написала в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования заявление о назначении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако несмотря на то, что такую соцподдержки уфимке уже оказывали, ей отказали. Кроме того, заявительницу своевременно не уведомили об этом решении.