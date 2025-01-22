Фонда пенсионного и социального страхования не стал предоставлять уфимке пособие на ребенка

В Уфе прокуратура Орджоникидзевского района проверила исполнение законодательства о социальной защите. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
В феврале прошлого года женщина написала в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования заявление о назначении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако несмотря на то, что такую соцподдержки уфимке уже оказывали, ей отказали. Кроме того, заявительницу своевременно не уведомили об этом решении.
Прокуратура направила в суд иск об обязании назначить пособие и взыскать компенсацию морального вреда. Инстанция удовлетворила требования.
— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
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