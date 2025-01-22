Продукты подорожали на 1,4% в Иркутской области в декабре 2024

— Куриные яйца за месяц подорожали на 8%, в декабре десяток яиц можно было купить за 127 рублей. Молочная продукция за декабрь подорожала на 3%, а за 2024 год — на 17%. Хлеб и хлебобулочные изделия за месяц подорожали на 1%, а с начала года — на 10%. Средняя цена за килограмм хлеба по области — 96,4 рубля, — делятся специалисты Иркутскстата.