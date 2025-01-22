Продукты подорожали на 1,4% в Иркутской области в декабре 2024

В Иркутской области в декабре 2024 цены на продукты и услуги выросли на 1,4%. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата.
По уже сложившейся традиции в первый месяц зимы подорожали овощи. Так стоимость огурцов увеличилась на 43% (в среднем 294 рубля за килограмм). Отдать чуть больше денег пришлось и за капусту (цена увеличилась на 19%), помидоры (на 16%; 323 рубля за килограмм), картофель (10%) и репчатый лук (5%).
Выросла стоимость винограда (на 11%), яблок (4%), груш и замороженных ягод (3%). Подорожала и рыбная продукция, например, цены на мороженные кальмары подняли на 8%, а на сельдь, лососевую икру — на 7%.
— Куриные яйца за месяц подорожали на 8%, в декабре десяток яиц можно было купить за 127 рублей. Молочная продукция за декабрь подорожала на 3%, а за 2024 год — на 17%. Хлеб и хлебобулочные изделия за месяц подорожали на 1%, а с начала года — на 10%. Средняя цена за килограмм хлеба по области — 96,4 рубля, — делятся специалисты Иркутскстата.
В цене упали каши и сахар. Алкоголь подорожал незначительно — на 0,1 — 0,6%. А вот среди непродовольственных товаров подорожала крупная бытовая техника. Например, холодильники на 11%, а кухонные плиты на 6%.
В преддверии нового года повысили стоимость проезда в купе поезда. А вот на плацкарт билеты подешевели на 10%. Снизились цены на зарубежные туры в Турцию (на 24%), некоторые страны Юго-Восточной Азии (на 13%), в Беларусь (на 8%) и Египет (на 9%), страны Закавказья — на 4%.
Дешевле стали поездки на Черноморское побережье (на 16%). На 6% выросли цены на туры в ОАЭ. Дома отдыха и санатории подняли цены на свои услуги в среднем на 19%, а экскурсии по России подорожали на 5%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что спрос на персонал вырос на 15% в Иркутской области за 2024 год.