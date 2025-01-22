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В Приморском районе готовятся строить большой путепровод через рельсы

В Приморском районе Петербурга началось строительство путепровода длиной почти километр через железнодорожные пути Сестрорецкого направления, который станет частью трассы М-32 и транспортного каркаса для автомобильного движения на севере города.

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Для этого на площадку завозят масштабные металлические конструкции, которые станут основой пролета, передает корреспондент «Фонтанки» 22 января.

Всего предстоит завезти 233 балки, каждая из которых имеет размер 2,5×2,5 х 12 метров, а их общий вес составляет почти 6 тысяч тонн. На данный момент завезено около 800 тонн. Балки на спецтранспорте везут с завода в Тюмени. Путепровод обопрется на 23 монолитные железобетонные опоры с фундаментами на буронабивных сваях.

«Строительство объекта включает в себя устройство транспортной развязки с Приморским шоссе в районе Лахта Центра. Развязка свяжет между собой Приморское шоссе с магистралью М-32 и Шуваловским проспектом посредством строящейся улицы Южная и [является] непосредственно частью магистрали М-32 от развязки до перспективной магистрали М-49 (Суздальское шоссе. — Прим. ред.). Объект станет частью транспортного каркаса Санкт-Петербурга и обеспечит связь между южной и северной частями Приморского района», — рассказал руководитель проекта СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Илья Мышеловин. Кроме того, развязка разгрузит путепровод в створе Планерной улицы.

Развязка будет иметь восемь съездов, три из них — на путепроводе. Строительно-монтажные работы по объекту планируется завершить к январю 2027 года.

Мышеловин пояснил, что на данный момент М-32 находится на стадии строительства, для М-49 ведется разработка проекта планировки территории (ППТ), затем начнется актуализация проектной документации, после чего стартуют строительно-монтажные работы.

Руководитель контракта АО «ВАД» (подрядчик строительства объекта) Александр Смирнов рассказал, что в настоящее время ведется завоз металлоконструкций, который будет продолжаться примерно до августа 2025 года. Вероятнее всего, в мае начнется укрупненная сборка, балки сначала будут стыковать на земле. В конце августа — начале сентября начнется их подъем и более детальная сборка.

Бурение свай уже началось — эти работы должны завершиться приблизительно весной 2026 года. Для монтажа конструкций над железной дорогой РЖД будет представлять подрядчику «окна», вероятнее всего, монтаж будет вестись по ночам.

Конкурс на строительство развязки в рамках адресной инвестиционной программы был объявлен в конце 2022 года, подрядчиком стало АО «ВАД». О старте строительства М-32 Смольный объявил осенью 2024 года, к этому времени стоимость трассы возросла на 5 млрд и составила почти 24 млрд рублей.

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