В Приморском районе готовятся строить большой путепровод через рельсы

«Строительство объекта включает в себя устройство транспортной развязки с Приморским шоссе в районе Лахта Центра. Развязка свяжет между собой Приморское шоссе с магистралью М-32 и Шуваловским проспектом посредством строящейся улицы Южная и [является] непосредственно частью магистрали М-32 от развязки до перспективной магистрали М-49 (Суздальское шоссе. — Прим. ред.). Объект станет частью транспортного каркаса Санкт-Петербурга и обеспечит связь между южной и северной частями Приморского района», — рассказал руководитель проекта СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Илья Мышеловин. Кроме того, развязка разгрузит путепровод в створе Планерной улицы.