В Приморском районе готовятся строить большой путепровод через рельсы

Для этого на площадку завозят масштабные металлические конструкции, которые станут основой пролета, передает корреспондент «Фонтанки» 22 января.
Всего предстоит завезти 233 балки, каждая из которых имеет размер 2,5×2,5 х 12 метров, а их общий вес составляет почти 6 тысяч тонн. На данный момент завезено около 800 тонн. Балки на спецтранспорте везут с завода в Тюмени. Путепровод обопрется на 23 монолитные железобетонные опоры с фундаментами на буронабивных сваях.
«Строительство объекта включает в себя устройство транспортной развязки с Приморским шоссе в районе Лахта Центра. Развязка свяжет между собой Приморское шоссе с магистралью М-32 и Шуваловским проспектом посредством строящейся улицы Южная и [является] непосредственно частью магистрали М-32 от развязки до перспективной магистрали М-49 (Суздальское шоссе. — Прим. ред.). Объект станет частью транспортного каркаса Санкт-Петербурга и обеспечит связь между южной и северной частями Приморского района», — рассказал руководитель проекта СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Илья Мышеловин. Кроме того, развязка разгрузит путепровод в створе Планерной улицы.
Развязка будет иметь восемь съездов, три из них — на путепроводе. Строительно-монтажные работы по объекту планируется завершить к январю 2027 года.
Мышеловин пояснил, что на данный момент М-32 находится на стадии строительства, для М-49 ведется разработка проекта планировки территории (ППТ), затем начнется актуализация проектной документации, после чего стартуют строительно-монтажные работы.
Руководитель контракта АО «ВАД» (подрядчик строительства объекта) Александр Смирнов рассказал, что в настоящее время ведется завоз металлоконструкций, который будет продолжаться примерно до августа 2025 года. Вероятнее всего, в мае начнется укрупненная сборка, балки сначала будут стыковать на земле. В конце августа — начале сентября начнется их подъем и более детальная сборка.
Бурение свай уже началось — эти работы должны завершиться приблизительно весной 2026 года. Для монтажа конструкций над железной дорогой РЖД будет представлять подрядчику «окна», вероятнее всего, монтаж будет вестись по ночам.
Конкурс на строительство развязки в рамках адресной инвестиционной программы был объявлен в конце 2022 года, подрядчиком стало АО «ВАД». О старте строительства М-32 Смольный объявил осенью 2024 года, к этому времени стоимость трассы возросла на 5 млрд и составила почти 24 млрд рублей.