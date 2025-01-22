«Норовирус опасен для детей»: эпидемиолог предупреждает новосибирцев

Эпидемиолог из Новосибирска Яков Новосёлов предупредил жителей Новосибирской области об опасности одного из видов энтеровирусов — норовирусе, который особенно заразен для детей. Как защитить себя и своих родных, специалист рассказал в беседе с «Горсайтом».