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«Норовирус опасен для детей»: эпидемиолог предупреждает новосибирцев

Яков Новосёлов рассказал, что вирус выводит из организма минеральные соли и калий, вызывает обезвоживание.

Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог из Новосибирска Яков Новосёлов предупредил жителей Новосибирской области об опасности одного из видов энтеровирусов — норовирусе, который особенно заразен для детей. Как защитить себя и своих родных, специалист рассказал в беседе с «Горсайтом».

Как отметил Яков Новосёлов, вспышки норовируса были зафиксированы в январе 2025 года в Оренбурге и Саратовской области. Эпидемиолог уверен, что болезнь может прийти и в наш регион.

Норовирус в народе называют «кишечным гриппом», он также напоминает ротовирусную инфекцию. Основные симптомы: боль в животе, рвота, жидкий стул, слабость, обезвоживание. А вот температура поднимается редко. Пути заражения — тесный контакт с человеком, грязные руки, заражённые продукты (например, готовая еда в магазинах).

Специалист считает норовирус опасным, так как человек теряет минеральные соли и калий. А это влечёт проблемы с сердцем. Особенно страшно, если заболеет малыш.

Защититься поможет частое мытьё рук, а также овощей и фруктов. Но если вирус всё-таки попал в организм и человек почувствовал себя плохо, то важно сразу обратиться к врачу.

Портал пишет, что Новосёлов советует пить минералку, употреблять бульоны, каши, отварные овощи, мясное суфле.

здоровье