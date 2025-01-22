«Норовирус опасен для детей»: эпидемиолог предупреждает новосибирцев

Эпидемиолог из Новосибирска Яков Новосёлов предупредил жителей Новосибирской области об опасности одного из видов энтеровирусов — норовирусе, который особенно заразен для детей. Как защитить себя и своих родных, специалист рассказал в беседе с «Горсайтом».
Как отметил Яков Новосёлов, вспышки норовируса были зафиксированы в январе 2025 года в Оренбурге и Саратовской области. Эпидемиолог уверен, что болезнь может прийти и в наш регион.
Норовирус в народе называют «кишечным гриппом», он также напоминает ротовирусную инфекцию. Основные симптомы: боль в животе, рвота, жидкий стул, слабость, обезвоживание. А вот температура поднимается редко. Пути заражения — тесный контакт с человеком, грязные руки, заражённые продукты (например, готовая еда в магазинах).
Специалист считает норовирус опасным, так как человек теряет минеральные соли и калий. А это влечёт проблемы с сердцем. Особенно страшно, если заболеет малыш.
Защититься поможет частое мытьё рук, а также овощей и фруктов. Но если вирус всё-таки попал в организм и человек почувствовал себя плохо, то важно сразу обратиться к врачу.
Портал пишет, что Новосёлов советует пить минералку, употреблять бульоны, каши, отварные овощи, мясное суфле.