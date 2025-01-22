Суд на Урале обязал турфирму выплатить 156 тыс. рублей за отмененную поездку

Клиент обжаловал это решение в Свердловском областном суде, который признал, что на момент отказа истцом от поездки часть опций уже не могла быть реализована, но для удержания остальной суммы оснований не было. В итоге облсуд обязал «ТТ-Трэвел» вернуть клиенту 116 944 ₽, выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. и штраф за несоблюдение требований потребителя в 35 тыс. руб.