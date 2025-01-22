Шквалистый ветер оставил без электричества около 2 тыс. жителей Коркино

Сообщается, что произошло локальное технологическое нарушение (обрыв провода) на участке кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ.
«В результате без электроснабжения временно оставались жители части Коркино и один социальный объект», — говорится в комментарии.
Энергетики Центральных электрических сетей челябинского филиала ПАО «Россети Урал» находятся на месте и ведут восстановительные работы.
Электроснабжение лечебного учреждения восстановлено в кратчайшие сроки. «В ближайшее время энергетики вернут свет в дома жителей», — заверили в компании.