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Шквалистый ветер оставил без электричества около 2 тыс. жителей Коркино

Шквалистый ветер оставил без электричества около 2 тыс. жителей Коркино (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 62% 769 мм рт. ст. -4°

Сообщается, что произошло локальное технологическое нарушение (обрыв провода) на участке кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ.

«В результате без электроснабжения временно оставались жители части Коркино и один социальный объект», — говорится в комментарии.

Энергетики Центральных электрических сетей челябинского филиала ПАО «Россети Урал» находятся на месте и ведут восстановительные работы.

Электроснабжение лечебного учреждения восстановлено в кратчайшие сроки. «В ближайшее время энергетики вернут свет в дома жителей», — заверили в компании.

ЖКХ