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МАРТ Беларуси дал штраф 42 000 рублей трем фирмам из-за цен на свежую зелень

МАРТ Беларуси оштрафовал три фирмы из-за завышенных цен на свежую зелень.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси дал штраф 42 000 рублей трем фирмам из-за цен на свежую зелень. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении говорится, что частными предприятиями «Пупкевич», «Веселый огородник», «Веселый огородник плюс» осуществлялась продажа свежей зелени (петрушки, укропа, зеленого лука) по завышенным оптовым ценам.

В МАРТ уточнили, что названные фирмы, вместо установленной правительством в 30%, применили оптовые надбавки на зеленый лук от 34,38 до 43,33%, укроп от 33,33до 60,0%, петрушку от 30,68до 77,78%.

Уточняется, что экономический суд Минской области назначил трем названным фирмам штраф, который в два раза превышает разницу между фактической выручкой, полученной от продажи товаров по завышенной цене, и расчетной величиной выручки от их реализации. Сумма составила более 42 000 рублей.

Ранее МАРТ Беларуси оштрафовал оптового поставщика из-за завышенных цен на овощи.

Тем временем минский метрополитен сказал про бесплатный проезд в воскресенье, 26 января.

А еще «Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января.