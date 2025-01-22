МАРТ Беларуси дал штраф 42 000 рублей трем фирмам из-за цен на свежую зелень

Уточняется, что экономический суд Минской области назначил трем названным фирмам штраф, который в два раза превышает разницу между фактической выручкой, полученной от продажи товаров по завышенной цене, и расчетной величиной выручки от их реализации. Сумма составила более 42 000 рублей.