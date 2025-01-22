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Не ходят с декабря: в мэрии рассказали, когда трамваи «Корсар» вернутся на маршрут № 5

Перевозчик ждёт дополнительного оборудования.

Источник: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В марте в Калининграде вернутся на пятый маршрут трамваи марки «Корсар». Вагоны перестали курсировать по Фестивальной Аллее после схода с рельсов в декабре, рассказали «Клопс» в администрации.

Сейчас перевозчик «Калининград-ГорТранс» ожидает дополнительное оборудование, которое в случае поломок позволит проводить необходимый ремонт. Пока его нет, трамваи на линию не выпускают, хотя они исправны.

«Двигаться на нём [на “Корсаре”] можно, но сейчас не делаем этого, потому что нужно закупить дополнительное оборудование и облегчить труд нашим работникам, в случае, если что-то произойдёт», — сказал глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов.

Специфика полотна на Фестивальной Аллее заключается в том, что оно имеет основание из грунта. На других улицах — асфальт или брусчатка.

Во второй половине декабря на Фестивальной Аллее случилось ЧП. Из-за схода одного вагона с рельсов остальные трамваи эвакуировали с конечной всю ночь.