Не ходят с декабря: в мэрии рассказали, когда трамваи «Корсар» вернутся на маршрут № 5

«Двигаться на нём [на “Корсаре”] можно, но сейчас не делаем этого, потому что нужно закупить дополнительное оборудование и облегчить труд нашим работникам, в случае, если что-то произойдёт», — сказал глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов.