В Самаре планируют запретить продажу энергетиков в части учреждений

В Самаре прошло заседание губернской думы. На нем депутаты обсудили законопроект «О запрете продажи тонизирующих напитков на территории региона».
— С 1 сентября 2025 года в губернии планируют запретить продажу энергетиков в образовательных организациях, медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах. Кроме того, проект закрепит административную ответственность за нарушение запрета, — отметили в сообщении.
Депутаты комитета рекомендовали принять проект в первом чтении, чтобы до второго чтения были учтены все замечания и предложения. Закон могут принять уже весной текущего года.