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В Самаре планируют запретить продажу энергетиков в части учреждений

В Самаре с 1 сентября планируют запретить продажу энергетиков в определенных учреждениях.

В Самаре прошло заседание губернской думы. На нем депутаты обсудили законопроект «О запрете продажи тонизирующих напитков на территории региона».

— С 1 сентября 2025 года в губернии планируют запретить продажу энергетиков в образовательных организациях, медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах. Кроме того, проект закрепит административную ответственность за нарушение запрета, — отметили в сообщении.

Депутаты комитета рекомендовали принять проект в первом чтении, чтобы до второго чтения были учтены все замечания и предложения. Закон могут принять уже весной текущего года.