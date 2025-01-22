Борьба со льдом. Какие реагенты спасают Казань от гололеда

«На эту зиму и последние месяцы 2025 года в общей сложности рассчитано 27 тыс. тонн современного реагента. Пескосоляная смесь подготовлена в объеме 64 тыс. тонн. Мы не можем заранее спрогнозировать погодные условия, поэтому готовим материалы с запасом, но иногда приходится докупать. На сегодня с начала сезона использовано 11 тыс. тонн реагента и 21 тыс. тонн ПСС. Это подтверждает его экономичность. Гранулы реагента быстро растворяются, не вредят обуви, меху и металлу, не засоряют ливневые системы и не приводят к засолению почв», — сообщили в комитете.