Борьба со льдом. Какие реагенты спасают Казань от гололеда

Особенно сложная ситуация складывается в спальных районах, где традиционно применяются устаревшие методы борьбы с наледью. В чем причина проблем и какие современные решения могут изменить ситуацию?
Проблемы старых методов.
Многие районы города до сих пор используют песко-соляную смесь, которая, по мнению экспертов, давно устарела. Она не только малоэффективна, но и наносит вред окружающей среде.
«Песко-соляная смесь загрязняет улицы, портит обувь и создает грязь в подъездах. Кроме того, она приводит к гибели зеленых насаждений. Современные противогололедные материалы являются экологически безопасными и эффективными», — рассказывает руководитель Всероссийского общества охраны природы в Республике Татарстан Татьяна Лядова.
Где используют современные реагенты?
В центральных районах города и на ключевых магистралях уже применяют современные многокомпонентные противогололедные материалы. Они помогают справляться с наледью быстрее и эффективнее, сокращая затраты на уборку и повышая безопасность пешеходов и автомобилистов.
«Мы видим положительный эффект от использования новых реагентов. Они предотвращают образование наледи и упрощают уборку снега. Надеемся, что практика их применения распространится и на другие районы», — отмечает Лядова.
По данным комитета внешнего благоустройства Казани, решение о необходимости применения современного реагента было принято еще в 2011 году. На это повлиял рост автомобилизации и низкая эффективность песко-соляной смеси на дорогах с высокой интенсивностью движения. На сегодняшний день на второстепенных дорогах и тротуарах все еще применяется пескосоляная смесь, однако на магистралях, центральных улицах и туристических маршрутах используется реагент Бионорд.
«На эту зиму и последние месяцы 2025 года в общей сложности рассчитано 27 тыс. тонн современного реагента. Пескосоляная смесь подготовлена в объеме 64 тыс. тонн. Мы не можем заранее спрогнозировать погодные условия, поэтому готовим материалы с запасом, но иногда приходится докупать. На сегодня с начала сезона использовано 11 тыс. тонн реагента и 21 тыс. тонн ПСС. Это подтверждает его экономичность. Гранулы реагента быстро растворяются, не вредят обуви, меху и металлу, не засоряют ливневые системы и не приводят к засолению почв», — сообщили в комитете.
Опыт управляющих компаний.
В управляющей компании «21 век», которая занимается обслуживанием ряда жилых комплексов Казани, рассказали о результатах применения новых реагентов во дворах.
«Мы стали использовать современные противогололедные материалы, и это значительно улучшило состояние придомовых территорий. Жители отмечают, что дворы стали чище, а обувь не так страдает от реагентов. Надеемся, что такой подход станет стандартом для всего города», — поделились представители компании.
Жители домов, обслуживаемых УК, также отмечают, что после применения новых реагентов стало легче передвигаться по дворовым территориям, а коляски и велосипеды не застревают в снежной каше. По их словам, уборка стала более оперативной, а количество жалоб в управляющую компанию снизилось в несколько раз.
Экологический аспект.
Современные противогололедные реагенты, помимо своей эффективности, обладают щадящим воздействием на окружающую среду. Они не разрушают асфальтовое покрытие и не засоряют ливневые стоки, как песко-соляная смесь.
«Важно учитывать экологические аспекты при выборе материалов для зимней уборки. Мы рекомендуем переходить на современные реагенты, которые не только предотвращают образование наледи, но и безопасны для растений и животных», — подчеркнула Лядова.
Экономическая выгода.
Использование современных реагентов также оказывается экономически выгодным решением. Несмотря на более высокую первоначальную стоимость, они требуют меньшего расхода и не нуждаются в частой повторной обработке, что снижает затраты на обслуживание дорог и дворов.
Специалисты отмечают, что современные реагенты могут значительно сократить количество аварий и травматизма среди пешеходов. В 2023 году в Казани было зафиксировано более 300 случаев падений из-за гололеда, что подтверждает необходимость перехода на более эффективные методы обработки дорог и тротуаров.
Проблема гололеда остается актуальной, но с применением инновационных решений ситуация может измениться к лучшему. Казанцам остается надеяться, что безопасные и эффективные материалы появятся на всех улицах города.