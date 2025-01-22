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Многомиллионная уборка улиц в Снежинске возмущает горожан

Жители Снежинска (Челябинская область) жалуются на скользкие пешеходные дорожки и тротуары.

Источник: пресс-служба Народного фронта Челябинской области

И это притом, что подрядчик ООО «ДВИЖЕНИЕ» должен тратить на уборку 15 миллионов рублей.

Как сообщает сегодня, 22 января, пресс-служба Народного фронта по региону, снежинцы не могут понять, почему подрядчик не может содержать улицы в нормальном состоянии, ведь он получил на это целых 15 миллионов рублей. На представленном общественным движением фото видно, в каком состоянии сейчас находится тротуар по улице Ленина, 4.Обращения горожан в местную администрацию никакого результата не дают. Народный фронт обратился к главе Снежинска и в прокуратуру с требованием решить данный вопрос.

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