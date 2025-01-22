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Южный Урал забраковал 44 тонны пакистанских мандаринов

Вчера, 21 января, на российско-казахстанском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Челябинская область) инспекторы Россельхознадзора не пропустили 44 тонны мандаринов, которые следовали из Казахстана в Курган.

Фитосанитарный контроль установил, что на этикетках содержалась неправильная информация о происхождении товара. Мандарины родом из Пакистана пытались выдать за казахстанские, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Мандарины были возвращены на территорию сопредельного государства. В отношении перевозчиков возбудили дела об административных правонарушениях по статье 10.3 КоАП РФ.