Конкурс «Феи в белых халатах — 2024» продлили в Иркутской области до 24 февраля

«Комсомольская правда» в Иркутске продлевает фотоконкурс «Феи в белых халатах — 2024», который проводится в рамках проекта «Клиника года 2024». Заявки можно подать до 24 февраля 2025 включительно.
Напомним, участие могут принять сотрудницы медучреждений Приангарья, для этого нужно выполнить лишь несколько условий. Загрузить свое фото (обязательно в белом халате!), указать фамилию и имя, должность, город или район, в котором работаете. Еще необходимо написать небольшой рассказ о профессии, увлечениях и достижениях.
После 24 февраля мы огласим результаты и проведем торжественное награждение. Трем победителям, набравшим больше всего «сердечек», вручат дипломы. В газете «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru опубликуют итоговую статью с личными фото. Победителей пригласят в программу на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FМ.