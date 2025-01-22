Конкурс «Феи в белых халатах — 2024» продлили в Иркутской области до 24 февраля

Напомним, участие могут принять сотрудницы медучреждений Приангарья, для этого нужно выполнить лишь несколько условий. Загрузить свое фото (обязательно в белом халате!), указать фамилию и имя, должность, город или район, в котором работаете. Еще необходимо написать небольшой рассказ о профессии, увлечениях и достижениях.