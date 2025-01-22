Какие выплаты получают семьи с детьми в Казахстане

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год государственными пособиями и соцвыплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до полутора лет были охвачены 648,8 тыс. человек на общую сумму 895,3 млрд тенге.