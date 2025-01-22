Сегодня утром, 22 января, десятки жителей Уфы лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
В районе улиц Крайняя и Центральная произошла утечка из земли. Для проведения ремонта с 11:20 был отключен водопровод диаметром 100 миллиметров.
Таким образом, без холодной воды остались объекты по адресам:
— улица Центральная, 43, 49/1, 51,53, 53/1, 53/2, 53/3, 57, АГЗ № 2;
— СНТ «Садовод», 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 35, 42;
— СНТ «Дружба», 2, 5, 7, 10,11,12.
«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.