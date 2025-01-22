В суд Ростова поступило дело экс-председателя Ростовского облсуда

Напомним, экс-председатель Ростовского областного суда подала в отставку в начале апреля 2023 года, через время после обысков у коллег. Далее в ВККС согласовали возбуждение уголовного дела. Известно, что ранее специалист не смогла восстановить свой судейский статус через обращение в Верховный суд Российской Федерации.