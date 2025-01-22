В суд Ростова поступило дело экс-председателя Ростовского облсуда

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону накануне поступили материалы в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда и еще четверых подозреваемых по коррупционным статьям. Эту информацию можно найти в электронной картотеке инстанции.
Судя по открытым данным, дело поступило на рассмотрение 16 декабря 2024 года. Позже, 20 декабря, состоялось предварительное слушание, по итогам которого дальнейшие разбирательства направили «по подсудности», но куда именно, не уточняется.
Напомним, экс-председатель Ростовского областного суда подала в отставку в начале апреля 2023 года, через время после обысков у коллег. Далее в ВККС согласовали возбуждение уголовного дела. Известно, что ранее специалист не смогла восстановить свой судейский статус через обращение в Верховный суд Российской Федерации.